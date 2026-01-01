Lauscha: Von Rock-Party bis Musical

„Wenn wir noch in der DDR wären, könnte man meinen, im Kulturhaus gäbe es Bananen.“ So Unrecht hatte die Lauschaerin nicht, die vergangenen Freitagabend die Menschenschlange kommentierte, die vom Eingang des Lauschaer Kulturtempels bis zur großen symbolischen Lichtfigur reichte. Doch nicht Südfrüchte waren das Ziel der Anstehenden. Vielmehr begehrten sie allesamt Einlass in den Saal, wo – zum allerersten Mal an diesem Veranstaltungsort – die Band „Rock Tigers“ spielte, und das quasi in Originalbesetzung! Ein Termin, den sich Fans der Band aus Lauscha und darüber hinaus auf keinen Fall entgehen lassen wollten - sehr zur Freude der Organisatoren vom Gollo Musikverein. Glück hatten diejenigen, die sich rechtzeitig auf den Weg gemacht hatten, denn schon bald mussten die Security-Kräfte allen Musikfreunden, die noch zu später Stunde Einlass begehrten, mitteilen: „Nichts geht mehr, der Saal ist voll!“ Gemeinsam mit „Revolving Door“ und „Liesa and the Love Foundation“ gestalteten die Tigers das traditionelle „Rock away“ zur rockigen Verabschiedung des alten Jahres.