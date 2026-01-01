 
Lauscha Von Rock-Party bis Musical

Doris Hein

Der Gollo Musikverein darf sich freuen: Tolle Events zum 2025er Finale – „Tochter“, „Rock Tigers“, „Rosa“... – und ein vielseitiges Programm zum Start von 2026.

1
Der erste Auftritt der „Rock Tigers“ im Lauschner Kulturhaussaal beim „Rock away 2025“ hätte besser nicht laufen können. Foto: dh

„Wenn wir noch in der DDR wären, könnte man meinen, im Kulturhaus gäbe es Bananen.“ So Unrecht hatte die Lauschaerin nicht, die vergangenen Freitagabend die Menschenschlange kommentierte, die vom Eingang des Lauschaer Kulturtempels bis zur großen symbolischen Lichtfigur reichte. Doch nicht Südfrüchte waren das Ziel der Anstehenden. Vielmehr begehrten sie allesamt Einlass in den Saal, wo – zum allerersten Mal an diesem Veranstaltungsort – die Band „Rock Tigers“ spielte, und das quasi in Originalbesetzung! Ein Termin, den sich Fans der Band aus Lauscha und darüber hinaus auf keinen Fall entgehen lassen wollten - sehr zur Freude der Organisatoren vom Gollo Musikverein. Glück hatten diejenigen, die sich rechtzeitig auf den Weg gemacht hatten, denn schon bald mussten die Security-Kräfte allen Musikfreunden, die noch zu später Stunde Einlass begehrten, mitteilen: „Nichts geht mehr, der Saal ist voll!“ Gemeinsam mit „Revolving Door“ und „Liesa and the Love Foundation“ gestalteten die Tigers das traditionelle „Rock away“ zur rockigen Verabschiedung des alten Jahres.

Trost für den einen oder anderen, der draußen bleiben musste: Auch am Montag, 29. Dezember, lud der rührige Verein um Falk Mannagottera und Dominik Triebel noch einmal zur Party ein, diesmal mit der Band „Rosa“, die das traditionelle Jahresendspektakel im Kulturhaus bestritt. Natürlich nicht der gleiche Stil, aber auf jeden Fall Garant für gute Stimmung im Saal und entsprechend gut besucht. Immerhin könne man „Rosa“ fast schon als „Hausband“ bezeichnen, so Mannagottera. Die Jungs aus Jena sind regelmäßig mindestens ein Mal im Jahr in der Glasstadt zu Gast und haben hier nicht nur ihr treues Publikum, sondern immer wieder auch neue Fans, die sie mit ihren mitreißenden Live-Acts und Party-Hits vergangener Jahrzehnte überzeugen.

Für 2025 ist damit die Saison beim Gollo Musikverein beendet. Doch fürs kommende Jahr stehen schon wieder vielerlei Veranstaltungen auf dem Plan, die man sich durchaus vormerken sollte.

Los geht es am Samstag, 28. Februar, um 19 Uhr mit einem Kooperationsprojekt der Kreismusikschule Sonneberg und des Chores des Hermann Pistor Gymnasiums der Kreisstadt. Gemeinsam haben sie eine eigene Bearbeitung des Musicals „Marie Antoinette“ einstudiert, für das ursprünglich Sylvester Levay die Musik und Michael Kunze den Text geschrieben haben. Die Verbindung von Geschichte und Musik ist spannend, zudem jährte sich 2025 der Geburtstag der einstigen Königin von Frankreich, erläutert Musikschulleiterin Petra Adelbert. Das Projekt war für die Akteure eine große Herausforderung – gesanglich, szenisch, sprachlich und bühnentechnisch gleichermaßen. Der Eintritt zur Aufführung ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Freitag, 6. März, wartet Tobias Schorcht im Lauschaer Kulturhaus mit einer ganz besonderen Reisereportage auf. Eigentlich ist Schorcht Lehrer für Sport, Geografie und Deutsch als Zweitsprache.

Aber er ist auch ein Abenteurer, der mittlerweile auf zahlreichen Touren abseits üblicher Reiserouten intensiv in Landschaften nah und fern eingetaucht ist nach dem Motto „Wir können nur das schützen, was wir auch kennen“. 2019 startete er etwa eine waghalsige achtmonatige Solo-Expedition querfeldein durch Chile und Argentinien, über 3000 Kilometer durch die Wildnis, über Flüsse und Eisfelder... Tickets für seinen Vortrag über die dabei erlebten Naturgewalten gibt es im Gasthof „Gollo“, beim Friseursalon Schmidt und in der Touristinfo im Glasmuseum im Vorverkauf für 16 Euro.

Nur einen Tag später, am Samstag, 7. März, lädt Comedian Jonas Greiner zur Premiere seines neuen Soloprogramms „Auf Augenhöhe“ ins Kulturhaus seiner Heimatstadt ein. Mittlerweile ist er bei bekannten Stand-up-Comedy-Liveshows, bei Satire-Formaten in TV und Radio und auf Social-Media sehr gefragt und sammelt eine Auszeichnung nach der anderen. Der Vorverkauf läuft bereits, Interessenten sollten sich sputen und auf eventim.de ihre Tickets ordern.

Last but not least dürfen sich Fans der „Rambling Stamps“ auf deren nächstes Konzert in Lauscha am Ostersamstag freuen.