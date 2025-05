Die Amtszeit der amtierenden Lauschaer Glasprinzessin Rachel I. endet zum Kugelmarkt 2025, heißt es aus dem Rathaus der Glasstadt. Die Repräsentantin der Stadt habe während ihrer Amtszeit Lauscha und sein gläsernes Handwerk im gesamten Bundesgebiet auf äußerst engagierte und kompetente Art und Weise vertreten. Dabei war sie nicht nur ein Hingucker in ihrer „Amtsrobe“ als Glasprinzessin, sie führte auch das Glasbläserhandwerk sowohl am Brenner als auch am Studioofen live vor. So etwa in der Lauschaer Partnerstadt Heubach zum dortigen Kugelmarkt, in Frankfurt am Main zur Weihnachtsmesse, bei der Glass Art Society Konferenz in Berlin, beim Lavendelfest in Bad Blankenburg und an vielen anderen Orten.