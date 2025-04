Mit Freunden in gemütlicher Runde längst vergessen geglaubte Brettspiele wieder aufleben zu lassen, der Jugend beizubringen, dass solche Spiele in Gemeinschaft mehr Spaß machen können als Spiele am Handy, bei denen man die Mitspieler gar nicht zu Gesicht bekommt und bei alledem womöglich auch noch neue Freundschaften zu schließen – all das übt auf Menschen unterschiedlichster Altersgruppen offensichtlich eine nicht zu übersehende Anziehungskraft aus.