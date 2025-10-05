Lauscha: Unterhaltsame Herbstferien in der „Obermühle“

Zudem darf in der ersten Ferienwoche von Donnerstag auf Freitag, also vom 9. zum 10. Oktober, wieder einmal im Jugendzentrum übernachtet werden. Wer dabei sein möchte, sollte sich vorher anmelden und dann am Donnerstag gegen 16 Uhr vor Ort sein. Das gesellige Miteinander soll bis Freitag 14 Uhr andauern.