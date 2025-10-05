Lauscha: Unterhaltsame Herbstferien in der „Obermühle“

Mit einem vielfältigen Programm wartet der Awo Kinder- und Jugendtreff „Obermühle“ in Lauscha in den Herbstferien auf. Dabei dreht sich passenderweise vieles um das Thema „Herbst“.
Mit einem vielfältigen Programm wartet der Awo Kinder- und Jugendtreff „Obermühle“ in Lauscha in den Herbstferien auf. Dabei dreht sich passenderweise vieles um das Thema „Herbst“.
Los geht es am Dienstag, 7. Oktober, mit herbstlichen Kreativangeboten. „Herbst kulinarisch“ heißt es am Mittwoch, 8. Oktober, denn an diesem Tag soll Brot gebacken werden, zu dem es natürlich auch diverse Aufstriche gibt.
Die zweite Ferienwoche startet am Montag, 13. Oktober, mit einem Ausflug in die Kreisstadt Sonneberg. Nach der Anreise mit der Südthüringenbahn stehen ein Stadtbummel und individuelles Shoppen auf dem Programm. Außerdem ist ein Kinobesuch in den Kammer-Lichtspielen vorgesehen.
Am Dienstag, 14. Oktober, ist Wandern angesagt. So eine Herbstwanderung, bei der die Blätter unter den Füßen rascheln, bietet nicht nur schöne Ausblicke auf die bunt gefärbte Natur. Sollte das Wetter allerdings zu schlecht sein, dann stehen stattdessen allerlei Spiele im Jugendzentrum auf dem Programm.
Sport, Spiel und Spaß in der Turnhalle gibt es am Mittwoch, 15. Oktober. Am Donnerstag, 16. Oktober, wird in der Einrichtung gemeinsam Pizza gebacken.
Treffpunkt für all diese Angebote ist jeweils 10 Uhr in der „Obermühle“.
Zudem darf in der ersten Ferienwoche von Donnerstag auf Freitag, also vom 9. zum 10. Oktober, wieder einmal im Jugendzentrum übernachtet werden. Wer dabei sein möchte, sollte sich vorher anmelden und dann am Donnerstag gegen 16 Uhr vor Ort sein. Das gesellige Miteinander soll bis Freitag 14 Uhr andauern.
Am 17. Oktober, dem letzten Ferientag, bleibt die Einrichtung geschlossen.
Mittagessen kann vorab bestellt werden. Nähere Informationen zu Aktivitäten, Unkostenbeiträgen und mehr gibt es vor Ort im Kinder- und Jugendtreff „Obermühle“ oder per Mail an obermuehle@awo-sonneberg.de sowie telefonisch unter (036702) 20359. Jugendbetreuerin Karina Ryll und ihr Team freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer.
Vormerken kann man sich auch schon den Donnerstag, 30. Oktober. Dann lädt das Awo Ortsjugendwerk Lauscha alle Spielefans ab elf Jahren – ob Neuling oder „Experte“ – von 18 bis 22 Uhr zu einem spannenden Werwolf-Abend in die „Obermühle“ ein. Bei Snacks und Getränken steht ein unterhaltsamer Abend in geselliger Runde an.