Einen leichten Anstieg der Besucherzahlen verzeichnen sowohl das Museum für Glaskunst in Lauscha als auch das Deutsche Schiefermuseum in Steinach. Von einem kontinuierlichen Aufwärtstrend in der Glasbläserstadt spricht Anja Fölsche. Die Leiterin des Kulturbetriebs der Stadt Lauscha, blickt zufrieden auf die Entwicklung der Besucherzahlen im Glasmuseum zurück. „Ziel für 2026 ist es, dieses Niveau zu halten und behutsam weiter auszubauen“, betont Fölsche.