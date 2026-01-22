Nicht nur Glas hat in Lauscha Tradition, sondern auch ganz besonderes Geflügel. An einem Herbsttag im Jahr 1879 schlug im Gasthof „Zum Wilden Mann“ am Hüttenplatz dank des Engagements von Hugo Greiner-Mai und 17 weiteren Interessenten die Geburtsstunde des Geflügelzuchtvereins Lauscha. Schon früh erlebte der Verein Höhen und Tiefen. So trat bereits nach 21 Jahren ein Teil der Akteure wieder aus und gründeten seinen eigenen Verein – den Geflügelzüchterclub.