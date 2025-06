Lauscha: Tag der Vereine lockt mit buntem Programm

Bereits am 10. Mai hatten die Koppner das große Festzelt aufgebaut, wobei ihnen dankenswerterweise auch heuer wieder Vertreter anderer Vereine tatkräftig unter die Arme griffen. Ziel der Veranstaltung ist es zum einen, den Besuchern einen abwechslungsreichen, unterhaltsamen Nachmittag zu bieten. Gleichzeitig wollen die Vereine aber auch sich und ihre Aktivitäten vorstellen und um neue Mitstreiter werben. Dazu werden rund um das Festzelt verschiedene Stände aufgebaut, an denen Schauen und Mitmachen ausdrücklich erwünscht sind. Beispielsweise auf der Slackline des Wintersportvereins, beim Lasergewehrschießen mit der Schützengesellschaft Obermühle oder beim Torwandschießen der Fußballer. Auf die Kegelbahn des Kirmesvereins laden die Kegler aus Ernstthal ein. Der Heimat- und Geschichtsverein bietet seine mittlerweile mehr als 30 Heimathefte an, und mit einem ganz besonderen Verkaufsschlager warten die Grundschüler auf. Natürlich darf man auch gerne einen Mitgliedsantrag ausfüllen, wenn man vor Ort den passenden Verein für sich oder gar für seine ganze Familie gefunden hat.