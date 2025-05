Am Freitag starten sie ihre diesjährige „Best of“-Tour durch Deutschland und Österreich. Dabei machen die Musiker von „High South“ am Samstag, 31. Mai, auch Halt in Lauscha. Hier waren sie mit ihrer gelungenen Mischung aus Folk, Blues, Country und Southern Rock bereits vor einem Jahr zu Gast und sorgten für Stimmung und gute Laune im Kulturhaussaal.