Sie bemalten 287 Pflastersteine, die beim Tag der Vereine am Samstag an den Mann gebracht und ein wenig Geld in die Vereinskasse des Schulfördervereins spülen sollen. Hintergrund der Aktion war die Tatsache, dass in den Sommerferien endlich die Erneuerung der maroden Schulhofmauern in Angriff genommen wird, die Pflastersteine dann sowieso im Weg wären und am Ende Geld für die Neugestaltung des Schulhofes gebraucht wird. Hilfe gab es für die Grundschüler von der Klasse 9a der Steinacher Nordschule. Da beide Bildungseinrichtungen einen Zusammenschluss anstreben, waren sich Schulleiterin Janina Walz und Hausleitung Jeanny Böhm-Wirt über das schulübergreifende Projekt schnell einig. Dass die Pflasterstein-Kunstwerke nun genauso ein Renner werden, wie einst die Erinnerungsstücke der Berliner Mauer sei den den Grundschülern zu wünschen.