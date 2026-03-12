Kulturexperten und der Freistaat adeln Südthüringen als Stätte herausragender kultureller Errungenschaften der Bevölkerung, die die anderen Regionen des Landes übertrifft. Die am Donnerstag ausgewählten Thüringer Nominierungen für das „Bundesverzeichnis Immaterielles Kulturerbe“ sowie die Neuanträge für das „Landesverzeichnis Immaterielles Kulturerbe“ betreffen fast ausschließlich kulturelle Traditionen, die im Thüringer Wald und südlich davon zuhause sind.