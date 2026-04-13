„Vool en Brass“ haben die Musiker um Vereinsvorstand Ronny Greiner-Kaiser ihr Jubiläumskonzert genannt. Für einen Lauschaer eine zweideutige Bezeichnung! Denn wenn man in der Glasstadt „in Brass“ ist, dann ist man sehr aufgebracht... Aber keine Angst, das Wort ist diesmal, wie könnte es bei einem gestandenen Klangkörper wie der Stadtkapelle anders sein, aus der Musik entlehnt. „Brass – Bezeichnung für Blasmusik mit Blechblasinstrumenten aus Messing“, kann man auf Wikipedia nachlesen.