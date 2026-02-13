Beim Lauschaer Carnevalverein ist es Tradition, den Höhepunkt der fünften Jahreszeit, die närrischen Tage, mit dem Weiberfasching zu beginnen. So auch heuer, bei der nunmehr 24. Ausgabe der Party für das schöne Geschlecht und all jene, die sich als solches auszugeben wussten. Die Party ist mittlerweile auch bei Narren aus der Umgebung der Glasstadt so bekannt und beliebt, dass die Tickets dafür wieder einmal Wochen im Voraus ausverkauft waren.