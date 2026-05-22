Was sie schon alles erlebt haben, damit könnte man ganze Bücher füllen! Am 6. Mai 1961 gaben sich Ursel und Günther auf dem Lauschaer Standesamt in der „Gemee“ das Ja-Wort. Und eigentlich könnten sie, so wie Chris Doerk zehn Jahre später, singen: „Unser Glück kam mit der Eisenbahn.“ Ursel erzählt: „Ich bin damals immer mit dem Zug nach Kloster Veilsdorf gefahren.“ Dort hat die gebürtige Jagdshoferin, nach ihrer dreijährigen Ausbildung in Schmalkalden, im Kindergarten eines Porzellanwerkes gearbeitet. Wenn sie in Sonneberg-Nord einstieg, saß da immer schon eine ganze Reihe von Männern, die nach Suhl fahren wollten.