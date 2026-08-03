Vom 4. bis 9. August warten in Lauscha die Organisatoren der nunmehr 67. Koppner Kerwa mit einem reichhaltigen Programm für Jung und Alt auf. Zum Preis von nur sieben Euro für eine Eintrittsplakette haben auch heuer Besucher an allen sechs Tagen Zutritt auf das Festgelände auf dem Köpplein. Los geht es am Dienstag, 4. August, um 17 Uhr mit dem Festbieranstich, den die Stadtkapelle in gewohnter Manier musikalisch umrahmt. Vom ersten Tag an sorgt die Kirmesgesellschaft Köpplein wieder aufs Beste für das leibliche Wohl ihrer Gäste. So steht am Dienstag ab 18 Uhr die „Große Schlachtschüssel“ auf dem Speiseplan. Im Festzelt sorgen derweil die „Luckytones“ für Partystimmung und den passenden Sound für alle Tanzbegeisterten.