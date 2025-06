Im Nachgang der Stadtratssitzung vom 16. Juni steht das Kulturkollektiv Goetheschule weiter ohne finanzielle Unterstützung seitens der Kommune da. Gelder für notwendige Brandschutzmaßnahmen im denkmalgeschützten Gebäude sind nicht in Aussicht gestellt. Über diesen Stand der Dinge, so äußerte Manuela Römer vom Vereinsvorstand der Redaktion gegenüber, sei das Kulturkollektiv am 17. Juni noch einmal per Mail zusammenfassend von Bürgermeister Christian Müller-Deck per Mail informiert worden. Demnach sehe sich die Stadt weder in der Lage, noch befugt Mittel kurzfristig zur Verfügung zu stellen.