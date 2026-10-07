„Vorsicht, Baustelle“, warnt seit einigen Tagen die Beschilderung auf der Lauschaer Ortsdurchfahrt zwischen Farbglashütte und Glaszentrum. Was in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde dort die Verkehrsteilnehmer ausbremst, ist allerdings nicht wirklich eine Baustelle. Vielmehr entsteht an dieser Stelle gerade Kunst im öffentlichen Raum. Und die Mahnung, die Geschwindigkeit zu drosseln, soll vielmehr den Künstler davor bewahren, von allzu eiligen Fahrzeugführern über den Haufen gefahren zu werden. Denn er selbst muss sich ja schließlich auf seine Arbeit konzentrieren.