Wenn man bei Suse und Rolf Böhm-Beck am Hüttenplatz in Lauscha (Landkreis Sonneberg) zu Besuch ist, findet man selbst als Fremder problemlos die Räume, in denen der Lauschaer seine Vögel züchtet. Man muss nur dem Gezwitscher seiner Lieblinge folgen, das einen schon im Hausflur empfängt. In großen Volieren wohnen sie – die Gouldamadinen, Diamantfinken, Zwergschilffinken, Schmetterlingsfinken, Gürtelgrasfinken, Zwergnonnen und wie sie noch alle heißen...