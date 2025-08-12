Lauscha: Open Air am Schotterwerk

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr aus organisatorischen Gründen ausfallen musste, haben heuer wieder zahlreiche Bands zugesagt. Lauschaer Liedermacher wechseln sich ab mit einer Sonneberger Punkband, mit Rap, Elektro, internationalen Klängen... Die Musik beginnt am Freitagnachmittag, anreisen kann man bereits ab mittags. Zelten für lau ist ebenfalls wieder möglich. Am Samstag wechseln sich die Bands vom frühen Nachmittag bis in die Nacht ab. Doch nicht nur musikalisch ist bestimmt für jeden etwas dabei. Leckere fleischfreie Verpflegung bietet die Küfa Suhl, an zwei Bars gibt es Cocktails. Zudem stehen Kinderschminken, interaktive Angebote, die Möglichkeit, selbst T-Shirts zu drucken und vieles mehr auf dem Programm.dh