Hoffentlich wird das in Lauscha nicht zur Norm – sehenswerte Exponate nur einer begrenzten Öffentlichkeit für kurze Zeit zu präsentieren. Kunstinteressenten erinnern sich bestimmt an die Sonderausstellung mit Werken des Malers Richard Böhm., die im alten Museum nur für zwei Stunden und nur für geladene Gäste zugänglich war. Nun, ähnlich erging es der neuesten Ausstellung, diesmal organisiert vom Lauschaer Carnevalverein. Für all jene, die das Glück hatten, eine der begehrten Eintrittskarten zu den Büttenabenden zu ergattern, war sie das knapp zehnminütige Highlight beim Einstieg in einen Abend, an dem wieder einmal Auge und Ohr, vor allem aber das Zwerchfell der Zuschauer jede Menge zu tun bekamen.