Immerhin 315 Zuschauer wollten das Duell der Landesklasse zwischen dem SV 08 Steinach und der SG Lauscha/Neuhaus sehen. Doch diesmal mussten sie nicht auf den Fellberg pilgern, sondern zum Kunstrasen in der Talstraße. Dort sahen sie eine gewohnt stark auftretende Steinacher Heimelf, die allerdings schon nach zwei Minuten Fabian Kirchner aus dem Spiel nehmen musste. Davon unbeeindruckt legten der Platzhirsche schließlich vor: 08-Kapitän Marlon Sperschneider hatte perfekt für den Torschützen, Philipp Sell, aufgelegt, der mit seinem vierten Saisontor abstaubte – 1:0 (12.). Die augenscheinlich hoch motivierten Gäste vom Rennsteig steckten aber nicht auf und wurden nur neun Minuten später belohnt: Kevin Gräf glich aus und traf damit zum zweiten Mal in dieser Saison.