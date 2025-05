Insgesamt 33 Frauen und Männer hatten sich heuer am Schießen um den Wanderpokal des Bürgermeisters beteiligt. Die Besten durften sich am Samstagnachmittag über Urkunden und Preise freuen, und zwar – von Rang fünf aufwärts – Ricky Büchner, Kathrin Eichhorn, Ronny Greiner-Kaiser und Birgit Pamminger. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Bürgermeister Christian Müller-Deck (linkes Foto rechts)und Vereinsvorstand André Schubert. Der Wanderpokal ging an Otto Müller-Schmoß, der ihn allerdings an diesem Tag nicht entgegennehmen konnte. Bei der Königsproklamation ging die Königskette vom Vorjahresgewinner Matthias Dreßler über an Elena-Hausdörfer-Wiener, die sich schon zum 7. Mal über Königsehren freuen durfte. 2. Ritter wurde David Schubert (nicht im Bild). 1. Ritter ist Anka Brandt. Die Ehrung nahmen André Schubert und der 1. Schützenmeister Jens Götz (rechts) vor. Vertreter befreundeter Vereine nahmen an den Feierlichkeiten teil und genossen am Schützenhaus an der Obermühle Speis und Trank in gemütlicher Runde.