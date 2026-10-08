Lauscha: Neue Workshops in der Goetheschule

Workshops für jedermann bietet das Kulturkollektiv Goetheschule in Lauscha aktuell wieder an. In den vergangenen Jahren erfreuten sich die Angebote im roten Backsteingebäude direkt an der Lauschaer Ortsdurchfahrt neben dem Bahnhof stets großer Beliebtheit. Sie bieten Menschen jeden Alters aus dem Landkreis und darüber hinaus die Möglichkeit, eigene kreative Ideen auszuleben oder sich vor Ort inspirieren zu lassen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, betonen die Workshopleiter. Allerdings bitten sie um eine kurze telefonische Anmeldung im Vorfeld.