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Lauscha Neue Workshops in der Goetheschule

Doris Hein

Ob Glasperlen, Tiffany-Technik oder Upcycling: Das Kulturkollektiv Goetheschule in Lauscha lädt wieder zu kostenlosen Workshops ein. Anfänger sind willkommen.

Lauscha: Neue Workshops in der Goetheschule
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Beim Workshop mit Fenja Lüderitz können die Teilnehmer selbst Glasperlen herstellen und daraus Schmuck gestalten. Foto: Doris Hein

Workshops für jedermann bietet das Kulturkollektiv Goetheschule in Lauscha aktuell wieder an. In den vergangenen Jahren erfreuten sich die Angebote im roten Backsteingebäude direkt an der Lauschaer Ortsdurchfahrt neben dem Bahnhof stets großer Beliebtheit. Sie bieten Menschen jeden Alters aus dem Landkreis und darüber hinaus die Möglichkeit, eigene kreative Ideen auszuleben oder sich vor Ort inspirieren zu lassen. Ein Einstieg ist jederzeit möglich, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, betonen die Workshopleiter. Allerdings bitten sie um eine kurze telefonische Anmeldung im Vorfeld.

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Die Veranstaltungen

Wer sich für die Herstellung von Glastieren am Brenner interessiert, kann jeweils donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr am Workshop mit Anton Müller-Löb teilnehmen.

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Anmeldungen sind unter 0160/1498811 möglich. Immer freitags ab 18 Uhr bietet Andreas Greiner einen Tiffany-Glas-Workshop an. Interessierte können sich unter 0151/23554233 anmelden. Beim Upcycling-Workshop mit Paul Orlowski heißt es dagegen „Aus Alt mach Neu“. Dieser findet dienstags von 18 bis 20 Uhr statt.

Andreas Greiner bietet in der Goetheschule einen Tiffany-Glas-Workshop an. Dabei entstehen aus farbigen Glasstücken kunstvolle Arbeiten. Foto: Doris Hein

Anmeldungen werden unter 0151/50316105 entgegengenommen. Auch die Herstellung von Glasperlen und die Gestaltung von Schmuck stehen wieder auf dem Programm. Fenja Lüderitz vermittelt die Techniken jeweils mittwochs von 18.30 bis 20.30 Uhr. Anmeldungen sind unter 0178/6978376 möglich. Der Workshop mit Rachel VanLiere ist hingegen bereits ausgebucht.

Kreativität ausleben

Alle Veranstaltungen finden im ehemaligen Schulgebäude in der Bahnhofstraße statt und sind für die Teilnehmer kostenlos. Möglich wird dies durch die Förderung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

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Damit soll jeder unabhängig von den eigenen finanziellen Möglichkeiten die Gelegenheit erhalten, sich kreativ zu betätigen.