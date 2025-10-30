In Lauscha geboren, in Steinach zu Hause. Nun stellt der Hobbymaler Dietmar Bäz in der Glasstadt einen kleinen Teil seiner künstlerischen Arbeiten aus.
Lauscha Neue Ausstellung in der Goetheschule
Doris Hein 30.10.2025 - 13:53 Uhr
Wieder einmal lädt das Kulturkollektiv Goetheschule zu einer Vernissage ein. Diesmal nicht mit einem Residenzkünstler, sondern einem hiesigen Maler.
In Lauscha geboren, in Steinach zu Hause. Nun stellt der Hobbymaler Dietmar Bäz in der Glasstadt einen kleinen Teil seiner künstlerischen Arbeiten aus.