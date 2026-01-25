Wer Büttenabendkarten in Lauscha ergattern will, der muss sich Monate zuvor anmelden. Aber auch die Akteure vor und hinter der Lauschaer Kulturhausbühne sind bereits Monate vor den beliebten Abenden intensiv mit den Vorbereitungen beschäftigt. Denn der Saal soll nicht nur mit unzähligen Luftballons geschmückt sein. Auch die Technik muss rechtzeitig überprüft und bei Bedarf erneuert oder erweitert werden, die Teams an Bar und Theke müssen ausreichend Flüssignahrung ordern und Gläser putzen. Der Saal selbst muss vor und nach jeder Veranstaltung gereinigt werden, Tische und Stühle samt Tischdecken und Nummerierung der Plätze sollen jedes Mal einen einladenden Anblick bieten. Und natürlich gibt es auch alljährlich, passend zum Programm, ein neues Bühnenbild, für das die „Malermeister des LCV“ verantwortlich zeichnen.