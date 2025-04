Dass sich das Fernsehen für seine kleinen Krabbler interessiert, ist für Falk Bauer nichts Neues. Der Kunstglasbläsermeister aus Lauscha wurde schon oft von Kameraleuten ins Visier genommen. Schließlich ist er weit und breit der Einzige, der Insekten derart naturgetreu aus Glas zu fertigen versteht. Nur vier weitere Künstler weltweit – zwei in Italien, einer in den USA und ein weiterer in der Türkei – können ihm mit ihrer Kunst das Wasser reichen, wobei jeder von ihnen seinen eigenen Stil hat. Das bestätigen auch die zahlreichen Sammler der gläsernen Insekten, die in aller Herren Länder immer wieder auf der Suche nach neuen Objekten für ihre Vitrinen sind und dabei an Falk Bauer nicht vorbeikommen.