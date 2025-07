Um 18 Uhr geht es dann nahtlos über zur „inoffiziellsten Party des Jahres Vol. 10“. „Macht euch bereit für eine unvergessliche Nacht voller rasiermesserscharfer Beats… Wir nehmen euch mit auf eine Reise zurück in die glorreichen Zeiten des Classic House“, versprechen „Lars Larsson vs. The Voice“, die Schaumpartybesuchern von den vergangenen Jahren noch in bester Erinnerung sein sollten. Für den passenden Sound sorgen natürlich in bewährter Weise auch wieder „Stammgast“ mit Funky House und Techno Classics sowie „Schottendicht“ mit Electro House. Neu im Reigen der DJs ist „iamnotyou“ mit Tekk für die Jugend. Hinzu kommt ein weiteres zusätzliches Highlight für alle Freunde der härteren musikalischen Gangart im „Metal-Käfig“, versprechen die Organisatoren von der Schaumtanzunion.