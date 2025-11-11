Anders als gewohnt fiel heuer der Start in die fünfte Jahreszeit bei den Lauschaer Narren aus. Hatte in der Vergangenheit der Lauschaer Carnevalverein regelmäßig am 11. 11. auf den Hüttenplatz eingeladen, so stand diesmal stattdessen ein Rathaussturm in der Bahnhofstraße auf dem Programm. Schließlich wollte man der ortsansässigen Elektrofirma nicht in die Quere kommen, die am Markt mit Steiger, Lichterketten und Baumschmuck parat stand, um den großen Weihnachtsbaum im Stadtzentrum für die Adventszeit zu schmücken. Schlussendlich startete die erste Faschingssause der neuen Saison rund um den Brunnen vor dem Amtssitz des Bürgermeisters mit dem traditionellen Ruf „Spiss-Kist!“ und einer Schunkelrunde zum Lauschaer Faschingswalzer.