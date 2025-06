Zu einer Feierstunde anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Farbglashütte Lauscha/Thür. GmbH hatte deren Geschäftsführung am vergangenen Samstag Freunde und Geschäftspartner, Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Tourismus in die Räumlichkeiten des Elias-Theaters der Einrichtung eingeladen. Ein freudiges Fest hatte es werden sollen, eine Hommage an dreißig Jahre erfolgreicher Entwicklung der Elias-Glashütte Lauscha und an den, der diese Entwicklung überhaupt erst möglich gemacht hatte – an Gerhard Bürger. Nur wenige Tage vor der Festveranstaltung verstarb der Hildesheimer Unternehmer und Visionär im Alter von 87 Jahren. Nicht nur Lauscha hat damit einen starken Unterstützer und Mäzen verloren. Die Geschäftsführer Norbert Zitzmann und Ines Zetzmann hoben deshalb in ihrer gemeinsamen Rede zur Entwicklung der Firma besonders Gerhard Bürgers maßgeblichen Beitrag zur Rettung und zukunftssicheren Ausrichtung derselben hervor.