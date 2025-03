Glas-Fans, und erst recht Glasperlen-Enthusiasten, bilden eingeschworene Gemeinschaften, denen kein Weg zu weit ist, um einander in freundschaftlicher Runde zu treffen, sich miteinander auszutauschen und voneinander zu lernen. Zur Perlinale in der Lauschaer Elias-Glashütte saßen sie am Wochenende Schulter an Schulter nebeneinander vor dem Stäbelager: Barbara aus St. Augustin, Suzy aus der Nähe der britischen Stadt Bristol, Kareen aus Südfrankreich und viele andere mehr. Heidrun Bluschke aus Oranienburg, die selbst als Glasdesignerin mit dem Brenner auf Märkten zwischen Berlin und der Ostsee ihr Kunsthandwerk vorführt, ließ sich ebenso wenig etwas von den vielfältigen Live-Vorführungen und Gesprächen entgehen wie Stella aus Potsdam, die am liebsten auf Mittelaltermärkten unterwegs ist. Gespannt verfolgten sie auf den dicht besetzten Bänken die Vorführungen am Brenner, machten Notizen oder Videos, um später zu Hause selbst auszuprobieren, was sie da in Lauscha so fasziniert hatte.