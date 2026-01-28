Sind die Lauschner wirklich so ein schüchternes Völkchen? „Schau mal, das ist aber ungewöhnlicher Christbaumschmuck!“ „Wer das wohl macht?“ Solche und ähnliche Kommentare kann man immer wieder hören, wenn man am Eckhaus Straße der Jugend/Bahnhofstraße in Lauscha, der „Ruppenecke“, Leuten begegnet, die die Schaufenster im Erdgeschoss bestaunen. Doch nachgefragt haben bei ihr bisher die wenigsten, erzählt Jana Bäz-Dölle.