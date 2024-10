Die 36-jährige Mutter hatte sich Mitte Oktober mit ihrem Baby in einem Bungalow in einem Feriendorf in Lauscha (Landkreis Sonneberg) im Süden Thüringens eingemietet. Als Angehörige sie dort besuchen wollten, fanden sie nur das kleine Mädchen vor und alarmierten die Polizei. Das Jugendamt nahm das Kind in Obhut. Mit mehreren größeren Aktionen hatte die Polizei erfolglos nach der Frau gesucht. Wenige Tage später wurde sie aufgrund von Zeugenhinweisen im rheinland-pfälzischen Burgen im Landkreis Mayen-Koblenz entdeckt.