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  6. Legenden des Skisprungs treffen sich

Lauscha Legenden des Skisprungs treffen sich

Doris Hein

Angeführt von Jens Weissflog wollen weitere ehemalige Weltklasse-Skispringer den Nachwuchs motivieren.

Lauscha: Legenden des Skisprungs treffen sich
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Stelldichein der Spitzen-Skispringer an der an der Reinhard-Heß-Schanze Foto: Doris Hein

Nach dem erfolgreichen Schanzenanstiegslauf am vergangenen Samstag – mit mehr als 150 Teilnehmern bei sengender Hitze – gibt es am Samstag, den 27. Juni, einen weiteren Höhepunkt im Lauschaer Marktiegel. Skisprung-Legenden aus Sachsen und Thüringen treffen sich mit Freunden aus Österreich zu einem geselligen Miteinander.

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02.06.2026 08:43 Skispringer aus der Schweiz Der Vogelmensch ist in Südthüringen gelandet

Walter Steiner ist zweifacher Skiflug-Weltmeister und Olympia-Zweiter. Jetzt besuchte der Skispringer aus der Schweiz, der seit Jahrzehnten in Schweden lebt, Südthüringen.

Die bestätigte Einladungsliste liest sich wie ein „Who is Who“ aus einer sehr erfolgreichen Vergangenheit. Allen voran wird Jens Weissflog, einer der erfolgreichsten Skispringer weltweit, erwartet – vierfacher Medaillengewinner bei Olympia, darunter drei Mal Gold, viermaliger Gesamtsieger der Vierschanzentournee, vierfacher DDR-Meister und Weltcup-Gesamtsieger 1983/84. Aber auch Reiner Schmidt vom SC Motor Zella-Mehlis, Jochen Danneberg vom ASK Brotterode, Manfred Wolf aus Steinbach-Hallenberg, der einstige Skiflug-Weltrekordler Peter Lesser, einheimische Springer wie Bernd Eckstein, Jens Greiner-Hiero, Raimund Litschko, Danny Queck, Axel Zitzmann sowie die Österreicher Sepp Gratzer, Johann Millonig und Hans Wallner gehören zu den mehr als 70 angekündigten Teilnehmern des Treffens im Lauschaer Schanzenareal.

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Veranstaltet wird das Treffen vom Förderverein Skispringen Thüringen mit Sitz in Lauscha. Es soll hauptsächlich der Motivation des Nachwuchses gelten. Ziel ist es, in Zukunft wieder vordere Plätze im Weltcup zu belegen. Ein großes Dankeschön geht an den WSV 08 Lauscha für seine Unterstützung und an die Sponsoren, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Die Skisprunglegenden treffen sich am Samstag etwa von 10 bis 12 Uhr an der Reinhard-Heß-Schanze zu einer öffentlichen Veranstaltung, die sicher auch von zahlreichen Autogramm-Sammlern genutzt wird. Anschließend ist ein Besuch in der Farbglashütte vorgesehen, zum Ausklang des Tages steht ein Treffen im Skimuseum bei Marco Ehrhardt auf dem Programm.