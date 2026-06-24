Lauscha: Legenden des Skisprungs treffen sich

Die bestätigte Einladungsliste liest sich wie ein „Who is Who“ aus einer sehr erfolgreichen Vergangenheit. Allen voran wird Jens Weissflog, einer der erfolgreichsten Skispringer weltweit, erwartet – vierfacher Medaillengewinner bei Olympia, darunter drei Mal Gold, viermaliger Gesamtsieger der Vierschanzentournee, vierfacher DDR-Meister und Weltcup-Gesamtsieger 1983/84. Aber auch Reiner Schmidt vom SC Motor Zella-Mehlis, Jochen Danneberg vom ASK Brotterode, Manfred Wolf aus Steinbach-Hallenberg, der einstige Skiflug-Weltrekordler Peter Lesser, einheimische Springer wie Bernd Eckstein, Jens Greiner-Hiero, Raimund Litschko, Danny Queck, Axel Zitzmann sowie die Österreicher Sepp Gratzer, Johann Millonig und Hans Wallner gehören zu den mehr als 70 angekündigten Teilnehmern des Treffens im Lauschaer Schanzenareal.