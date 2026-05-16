Am Wochenende reist sie an – die erste Residenzkünstlerin des laufenden Jahres. Sidonie Bilger ist außerdem die erste seit Bestehen der Künstlerresidenz im altehrwürdigen Schulgebäude, die aus Frankreich kommt. Am Freitag, 22. Mai, stellt sie sich, ihr künstlerisches Wirken und ihre Ideen für die Zeit in Lauscha ab 19 Uhr beim Kulturkollektiv Goetheschule einem hoffentlich zahlreichen Publikum vor. Manuela Römer vom Vorstand des Vereins hat vorab schon einmal bei der Künstlerin nachgefragt: