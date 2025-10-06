Kinderrechte standen Ende September im Mittelpunkt beim Awo-Kinder- und Jugendtreff „Obermühle“. Die Lauschaer waren damit Teil einer Aktion des Awo Landesverbandes Thüringen rund um den Weltkindertag. Sowohl das Jugendzentrum als auch der Ortsverein und das Ortsjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt in Lauscha wollten mit ihrer Teilnahme an dieser Mitmach-Aktion helfen, das Bewusstsein für die Rechte der Kinder und Jugendlichen zu stärken.