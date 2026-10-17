„Dieser Künstler war in vielerlei Hinsicht ein Glücksgriff!“ „Er soll bitte unbedingt wiederkommen!“ Solche und ähnliche Sprüche prägten die Finissage des Kulturkollektivs Goetheschule mit Giacomo Domenicucchi vergangenen Freitag. Der Residenzkünstler brachte mit seinem Werk Lauschaer, die in den letzten Jahren noch nie einen Fuß ins altehrwürdige Backsteingebäude der Goetheschule gesetzt hatten, dazu, sich positiv zum Engagement des Vereins zu äußern, weil sie plötzlich eine öffentlichkeitswirksame Bereicherung für ganz Lauscha in seinem Wirken sahen.