Warum am vergangenen Montagabend das Kulturhaus in Lauscha grün angestrahlt war? Nun, das hat gleich zwei Gründe. Zum einen wollte damit der Gollo Musikverein auf den irischen Nationalfeiertag verweisen, der am 17. März als St. Patrick’s Day gefeiert wird. Der heilige Patrick von Irland war im fünften Jahrhundert ein römisch-britischer christlicher Missionar und gilt in Irland als Nationalheiliger. Um ihn und sein Wirken ranken sich viele Legenden.