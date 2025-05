Es ist der 17. Mai 2025, Termin für die Frühlingssitzung des Kreisverbands der Rassekaninchenzüchter des Landkreises Sonneberg. Leider sind nur zehn von 16 Vereinen der Einladung des KV der RKZV Sonneberg gefolgt. Wie immer kommen die relevantesten Dinge des Vorjahres sowie Aufgaben und Ziele der Züchter auf den Tisch. Ein Anwesender weiß noch nichts über Auszeichnungen, die an so einem Tag Usus sind. Wenn man bei dem Auszuzeichnenden über den Namen noch nichts weiß, aber die Vita von allen Seiten beleuchtet wird, gibt es noch eine Person, auf die deckungsgleich das Ergebnis enthüllt wird. Es geht um Arnd Müller, der seit 2017 Sallander züchtet. Die Rasse wurde von dem in den Niederlanden sehr bekannten Kaninchenexperten D.J. Kuiper aus Olst gezüchtet. Anerkannt wurde die Rasse schon 1975.