Lauscha: Heiterer Löwenzahn aus Japan zum Mellichstöckdooch

Beim traditionellen Mellichstöckdooch bringt sich das Kulturkollektiv schon seit vielen Jahren mit ein, und zwar mit einem „Spring up“ am Abend des Festtages für den Löwenzahn. So findet auch diesmal am Samstag, 3. Mai, ab 18 Uhr, wie gewohnt ein Punk und Metal-Konzert statt, diesmal mit Tanzig und Trappentroi. Neu ist die Veranstaltung am Vorabend des Mellichstöckdoochs. Quasi zur Einstimmung auf denselben gibt es am Freitag, 2. Mai, 20 Uhr, nach dem Aufbauen von Bühne, Technik und mehr, die japanische Komödie „Tampopo“ zu sehen. Der Titel lautet in deutscher Übersetzung „Pusteblume“ - also Löwenzahn.