In der Ausstellung im Kunstmuseum Moritzburg spielen auch Künstler aus der Region eine wichtige Rolle, denn bekanntermaßen baute Volkhard Precht im thüringischen Lauscha Anfang der 1960er Jahre den ersten Studioglasofen in Europa und ermöglichte damit neue gestalterische Freiheiten mit dem altbewährten Material Glas. Studioglas entwickelte sich zu einer internationalen Bewegung. Dass es fast zeitgleich auch andernorts aus der Taufe gehoben wurde, erfuhr der Künstler in der DDR erst Jahre später. Die Ausstellung in Halle präsentiert vielfältige Facetten der modernen Glaskunst, darunter auch Objekte des Lauschaers Volkhard Precht und der gebürtigen Steinacherin Ulrike Oelzner.