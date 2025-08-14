Still ruht – nein, nicht der See, sondern die Baustelle auf dem Schulhof der Lauschaer Grundschule. Eigentlich sollte dort längst eine rege Bautätigkeit das Bild beherrschen, sollte die marode Schulhofmauer, die lange Zeit mit Gittern abgesperrt war, um Schlimmeres zu verhindern, ertüchtigt werden. Schließlich warten Lehrer, Schüler und Eltern seit Jahren darauf, dass sich dort etwas tut... Auch die weniger ins Auge fallende Mauer direkt neben dem Schulgebäude in Richtung Zweiter Fluchtweg hatte sich mittlerweile als dringend sanierungsbedürftig erwiesen.