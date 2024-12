Ganz andere Töne schlagen am Donnerstag, 26. Dezember, die beteiligten Bands beim traditionellen „Rock away“ an. Die Musiker, die mit ihren Songs – und natürlich gemeinsam mit ihrem Publikum – dem alten Jahr ein rockiges Goodbye sagen, sind alle in der Region zu Hause. Die Lokalmatadoren „Liesa and the Love Foundation“ und „Revolving Door“ begrüßen als dritten Mitstreiter in der Runde „Good Mistake“. Der rockige Abend startet um 21 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr.