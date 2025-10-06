Älteren Generationen in Lauscha ist der „Bertus“ an der Ortsdurchfahrt, unweit des Hüttenplatzes, noch in guter Erinnerung. Gleich neben der Merkur-Drogerie gab es dort querbeet (fast) alles, was man fürs tägliche Leben an Speis und Trank brauchte. Den Lebensmittelladen hatten einst „Beatus Luthardt und Sohn (Adolf)“ betrieben, hatten noch selbst Fisch geräuchert, Kaffee geröstet und Sauerkraut gemacht... In Laufe der Jahrzehnte durchlebte das Geschäft eine wechselvolle Geschichte. Den Namen „beim Bertus“ als umgangssprachliche Variante vom Beatus behielten die Lauschner auch bei, als Adolfs Schwiegersohn Werner Hörnlein Geschäftsführer wurde und mit seiner Frau Traudel weiter Lebensmittel anbot.