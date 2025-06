Wenn an der Berufsfachschule Glas in feierlichem Rahmen die Zeugnisse für den Abschlussjahrgang überreicht werden, dann ist das stets auch eine Würdigung der Einzigartigkeit eines alten und doch immer wieder neuen Handwerks – des Glasbläserhandwerks. „Glas ist ein Material, das wie kaum ein anderes für Wandel, Licht und Transparenz steht. Es ist gleichzeitig zerbrechlich und doch erstaunlich widerstandsfähig... Es lässt sich formen, solange es heiß ist, und wenn es abkühlt, bewahrt es für immer die Spuren derer, die es gestaltet haben“, betonte Oberstudienrat Patrick Reiche. Als Abteilungsleiter Berufliche Bildung an der Staatlichen Berufsbildenden Schule Sonneberg, zu der auch die Lauschaer Bildungseinrichtung gehört, hielt er die Festrede. Und blickte dabei zurück auf Erlerntes und Erlebtes im Rahmen der dreijährigen Ausbildung zum Glasbläser, von der den Absolventen nicht nur ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten am Brenner und ihr Fachwissen, sondern auch vielfältige Erinnerungen bleiben werden.