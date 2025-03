Eine gläserne Hommage an die alten Rittersleut könnte man das nennen, was die nächste Residenzkünstlerin aktuell auf ihrem Plan stehen hat. Ursprünglich kommt Michaela Tkadleček aus der Tschechischen Republik. Über Vilnius, die Hauptstadt Litauens, kam sie nach Kaufbeuren und schließlich nach Höhr-Grenzhausen im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz. In München hat sie an der Akademie der Bildenden Künste, einer der bedeutendsten und ältesten Kunsthochschulen Deutschlands, ihr Diplom gemacht. Nun lebt und arbeitet die Künstlerin für vier Wochen beim Kulturkollektiv Goetheschule.