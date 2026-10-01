Der Jahresempfang der Stadt Lauscha wird seit Jahren nicht nur für ein harmonisches Miteinander und Dankesworte an all jene genutzt, die sich auf die eine oder andere Weise für ihren Heimatort einsetzen. Es bietet auch stets die Plattform für eine ganz besondere Ehrung – die Übergabe der Ehrenmärbel, des Bürgerpreises der Stadt Lauscha für besondere Verdienste um die Glasstadt Lauscha und Ernstthal am Rennsteig.