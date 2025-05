Als er am 21. April diesen Jahres angeblich den Punkt aufs „i“ unter eine schlechte Leistung seiner Mannschaft setzt und in der Nachspielzeit im Heimspiel gegen Struth-Helmershof (1:2) noch die Rote Karte nach einer Rangelei sieht, denken viele, Dominik Wenke hätte der Sportgemeinschaft Lauscha/Neuhaus einen Bärendienst erwiesen. Der Aufsteiger kämpft gegen den Abstieg und wäre durchaus mit einem Pünktchen gegen den SV Thuringia zufrieden gewesen. Freilich ist diese Hinausstellung Wenkes nicht der Ausschlag für die gerade erlittene Niederlage, doch der Winter-Neuzugang vom Nachbarclub SV 08 Steinach fehlt nun eben für das große „Match des Jahres“, für das echte Derby, für das Duell echter Ortsnachbarn, für den Kassenschlager SG Lauscha/Neuhaus – SV 08 Steinach (505 Zuschauer). Das denken bis vergangenen Samstag, 3. Mai, viele. Hätten sie nur am Morgen ihre Tageszeitung gelesen. Darin steht nämlich klar, warum Wenke nun doch nicht gesperrt ist. Ein „Videobeweis“ gibt den Ausschlag dafür. Wirklich?