Ja – Nein – Doch Ja... Das Wetter hielt im Vorfeld die Organisatoren des traditionellen Osterfestes im Lauschaer Erlebnisbad in Atem. Entschied es doch über die Möglichkeit der Durchführung des Osterfeuers. Letztendlich sorgte nächtlicher Regen dafür, dass doch noch die Flammen hoch in den blauen Himmel über dem Steinachgrund lodern durften. Mehrere Autos der Freiwilligen Feuerwehr Lauscha-Ernstthal standen ganz in der Nähe und zahlreiche Floriansjünger behielten die Flammen genau im Blick, wässerten die Bäume in der Nachbarschaft und sorgten dafür, dass nichts und niemand zu Schaden kam, während die großen und kleinen Gäste das imposante Osterfeuer bestaunten. Das nötige Wasser holten sich die Feuerwehrler übrigens, nicht zum ersten Mal, direkt aus dem Schwimmbad.