Längst ist sie zu einer schönen Tradition geworden – die Einladung des Schwimmbadfördervereins der Glasstadt an alle kleinen Fans des Osterhasen, am Ostersamstag auf dem Gelände des Freibades im Steinachgrund Ostereier zu suchen und bei Spiel und Spaß einen schönen Nachmittag zu verbringen. Und längst folgen nicht nur Lauschaer dieser Einladung. Auch aus Sonneberg, Steinach, Steinheid und Neuhaus am Rennweg kamen Familien mit ihren Sprösslingen zum Osterfest. Sogar Gäste aus Leipzig, München und Mönchen-Glasbach wurden bei der Ostereiersuche gesichtet.