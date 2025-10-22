Die Designerin und bildende Künstlerin, die gemeinsam mit dem Kulturkollektiv dieser Tage zur Finissage eingeladen hatte, kommt eigentlich aus Ravensburg. Während ihres Studiums belegte sie mehrere Kurse an der Königlichen Zeichenschule in London. Ihr Masterstudium absolvierte sie in Italien und Norwegen, wo sie mittlerweile auch lebt. So spricht sie nun fließend Deutsch, Englisch, Italienisch und Norwegisch. Mit der Lauschner Mundart hat sie sich in den vier Wochen ihres Künstleraufenthaltes allerdings nicht so intensiv beschäftigt. Dazu war eigentlich auch keine Zeit. Viel zu umfangreich war das Programm aus Beschäftigungen, die sie sich selbst ausgewählt hatte und den Angeboten, die verschiedene Einheimische der sympathischen jungen Frau machten, damit sie Lauscha und seine Menschen, die Arbeit des Kulturkollektivs und die Region näher kennenlernen konnte.