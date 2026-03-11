Lauscha: Erst quer durch Patagonien, dann weiter mit Musik

Auf eine abenteuerliche Reise durch Patagonien entführte dieser Tage der Jenaer Tobias Schorcht das Publikum im Lauschaer Kulturhaus. Innerhalb von acht Monaten hatte der 35-Jährige zu Fuß und mit einem ultraleichten Paddelboot 3168,2 Kilometer zurückgelegt und dabei Straßen oder viel frequentierte Wanderrouten tunlichst gemieden. Was er unterwegs für Hindernisse zu überwinden hatte, welche Begegnungen für ihn unvergesslich geblieben sind, das belegte der Abenteurer mit reichlich Fotos und Videoaufnahmen von außergewöhnlichen Naturschauspielen ebenso wie von gefährlichen Situationen, die er zu meistern hatte. In extrem hoher Lebensgefahr hat er sich dabei immer wieder befunden, und ohne entsprechende Fitness und die richtige Ausrüstung sollte man sich jedenfalls nicht als Nachahmer versuchen...