Lauscha Erst quer durch Patagonien, dann weiter mit Musik

Das Boot, mit dem Tobias Schorcht (2. von rechts) durch Chile und Argentinien unterwegs war, wurde genau begutachtet. Foto: dh

Auf eine abenteuerliche Reise durch Patagonien entführte dieser Tage der Jenaer Tobias Schorcht das Publikum im Lauschaer Kulturhaus. Innerhalb von acht Monaten hatte der 35-Jährige zu Fuß und mit einem ultraleichten Paddelboot 3168,2 Kilometer zurückgelegt und dabei Straßen oder viel frequentierte Wanderrouten tunlichst gemieden. Was er unterwegs für Hindernisse zu überwinden hatte, welche Begegnungen für ihn unvergesslich geblieben sind, das belegte der Abenteurer mit reichlich Fotos und Videoaufnahmen von außergewöhnlichen Naturschauspielen ebenso wie von gefährlichen Situationen, die er zu meistern hatte. In extrem hoher Lebensgefahr hat er sich dabei immer wieder befunden, und ohne entsprechende Fitness und die richtige Ausrüstung sollte man sich jedenfalls nicht als Nachahmer versuchen...

Beim gastgebenden Gollo Musikverein spielt als nächstes am Samstag, 21. März, ab 20 Uhr die Band „Rock 69“ aus Gräfenthal zum Tanz auf. Am Ostersamstag gibt es traditionell den Osterrock mit den „Rambling Stamps“ und am 30. April legen bei der „Silent Party“ wieder drei DJs auf und jeder kann sich per Kopfhörer in seine Lieblingsmusik einwählen.